Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"

Kop Tüneli 2012'den beri tamamlanamadı. TBMM'ye taşınan gecikme, Bayburt halkı ve sürücülerin tepkisini artırdı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:01
Bayburt-Erzurum sınırında 2012 yılında yapımına başlanan Kop Tüneli, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanamayarak bölge halkı ve sürücülerin tepkisini çekiyor. Kış aylarında dik ve virajlı yapısıyla ulaşımı zorlaştıran Kop Dağı Geçidi, ağır vasıta ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler tarafından "kâbus güzergâh" olarak nitelendiriliyor.

Yapımın gecikmesi ulaşımı felç ediyor

Bayburt Group İnşaat tarafından üstlenilen tünelin tamamlanamaması, bölgenin ulaşımda can damarı olan güzergahta seyahatleri adeta çileye dönüştürüyor. Sürücüler yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini ve tünelin bir an önce hizmete açılmasını talep ediyor.

TBMM'de sert eleştiriler

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan Milletvekili Sadullah Kısacık, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ulaşım sıkıntılarını iletti. Kısacık konuşmasına "Bir sahipsiz ilimiz daha var: Bayburt" sözleriyle başladı ve Artvin-Rize Havalimanı ile Bayburt-Gümüşhane Havalimanı örneğini fotoğraflarla karşılaştırdı.

Kısacık ayrıca, Kop Tüneli’nin yıllardır tamamlanamamasına dikkat çekerek, Bayburtlu vatandaşların tepkisini aktardı: "Geçmişte Bolu Tüneli için 'patates deposu olacak' deniliyordu. Şimdi aynı sözler Kop Tüneli için söyleniyor. Bayburtlu hemşehrilerimiz soruyor: Acaba Kop Tüneli de patates-soğan deposu mu olacak?"

Kop Tüneli’nin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürerken, bölge halkı ve sürücüler Bayburt Group İnşaat tarafından yürütülen projenin daha fazla gecikmeden tamamlanmasını bekliyor.

