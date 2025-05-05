ABD'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Göreve Başladı

Thomas Barrack Ankara'ya Geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, 22 Ekim tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Barrack, burada basın mensuplarına verdiği demeçte, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır." dedi.

Büyükelçi Barrack'ın Vizyonu

Barrack, ABD ve Türkiye'nin her zaman güçlü ilişkilere sahip olduğunu, ancak bu ilişkilerin "olağanüstü" bir seviyeye ulaşmasının gerektiğinin altını çizdi. Barrack, Trump'ın Türkiye ile ABD'yi daha güçlü kılmayı ve dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi hedeflediğini belirterek, bu kapsamda barış ve refahı sağlamanın önemini vurguladı.

Senato Onayı ve Geçmişi

ABD Senatosu, 30 Nisan tarihinde Barrack'ın büyükelçi olarak atanması için oylama gerçekleştirmişti. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alarak onaylandı. Barrack, Trump ile olan yakın ilişkisi ve gayrimenkul alanındaki başarılarıyla tanınıyor.

Thomas Barrack Kimdir?

1946 doğumlu olan Thomas Barrack, California'da büyümüş ve eğitimini Güney California Üniversitesi ile San Diego Üniversitesinde tamamlamıştır. Lübnan'dan göç eden bir ailenin torunu olan Barrack, sporla da ilgilenmiş, avukatlık kariyerine Suudi Arabistan'da başlamıştır. 1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı yapmış ve Ronald Reagan ile komşuluk yapmıştır.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Barrack, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Barrack, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.