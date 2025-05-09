ABD Ordusu, Meksika Sınırında Yeni Yetkilerle Görevde

ABD Ordusu'na Yeni Görevler

ABD ordusu, eski yönetim uygulamalarının dışına çıkarak, Meksika sınırında görev yapmaya başladı. Donald Trump’ın talebi doğrultusunda Savunma Bakanlığı'nın imzaladığı yeni emirle, New Meksiko eyaletindeki yaklaşık 110 bin dönümlük arazi Ulusal Savunma Alanı ilan edildi.

Yeni Uygulamanın Detayları

18 Nisan 2025'te yürürlüğe girecek olan yeni uygulama ile, bölgede görev yapan ABD Ordusu'nun Kuzey Komutanlığına bağlı Atak Tugay Muharebe Timi 4. Piyade Tümeni, öncekilerden daha fazla yetkiye sahip olacak. Yeni yetkiler dahilinde, askerlerin devriye atma ve yasa dışı göçmenleri geçici olarak gözaltına alma gibi görevleri bulunuyor. Böylece, eski uygulamada yalnızca gözlemle sınırlı kalan askerlerin yetki alanı genişletilmiş oldu.

Bu gelişmeler, sınır güvenliğini artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi doğrultusunda Savunma Bakanlığının imzaladığı yeni emirle New Meksiko eyaletinin Meksika sınırındaki yaklaşık 110 bin dönümlük arazi, Ulusal Savunma Alanı ilan edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi doğrultusunda Savunma Bakanlığının imzaladığı yeni emirle New Meksiko eyaletinin Meksika sınırındaki yaklaşık 110 bin dönümlük arazi, Ulusal Savunma Alanı ilan edildi.