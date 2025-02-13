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ABD ve Almanya Savunma Bakanları Ukrayna'da Barış İçin Görüştü

ABD Savunma Bakanı Hegseth ve Alman mevkidaşı Pistorius, Ukrayna için diplomatik çabaları ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:25
ABD ve Almanya Savunma Bakanları Ukrayna'da Barış İçin Görüştü

ABD ve Almanya'dan Ukrayna İçin Önemli Adım

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları toplantısı için bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Ullyot tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu görüşmenin Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) ve NATO Savunma Bakanları toplantıları çerçevesinde yapıldığı bildirildi. Açıklamada, Hegseth ve Pistorius’un Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabaları destekleme konusunu ele aldıkları vurgulandı.

Kıta Güvenliği Üzerine Görüşmeler

Görüşme sırasında iki bakan, kıta güvenliği konusunda Avrupa liderliğine duyulan ihtiyacın altını çizerken, Alman halkı ile Almanya'daki ABD askerleri ve aileleri arasındaki yakın dostluğu da tartıştılar. Ayrıca, müttefik savunma harcamalarına yönelik güçlü bir odaklanmanın, Avrupa'nın uzun vadeli savunma ve caydırma hedefleri için elzem olduğunu ifade ettiler.

Görüşmenin sonunda, stratejik ortamın gereklilikleri doğrultusunda bir harcama hedefi belirlemenin önemine dikkat çekildi.

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