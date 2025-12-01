Acıpayamlı Kuaför Nilgün Keser Asian Global Cup 2025'te Birinci Oldu

Gelin Başı Kategorisinde Altın Madalya

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan ve ilçenin altın makası olarak anılan Nilgün Keser, Kazakistan’da düzenlenen Asian Global Cup 2025 yarışmasında gelin başı kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Daha önce İngiltere’de düzenlenen yarışmaya katılmış ve dünya ikincisi olmuş olan Denizlili kuaför, bu zaferle hem Acıpayam’ı hem de Türkiye’yi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdı.

Acıpayam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahat Makal elde edilen başarı için Nilgün Keser’i kutladı ve şu sözleri sarf etti:

"İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen Eurocup Bay Bayan Kuaförleri Dünya Kupasında ülkemizi sevince boğan, bayrağımızı dalgalandıran, değerli üyemiz Nilgün Keser hanımefendi, şimdi de Kazakistan’da düzenlenen Asian Global Cup 2025’te şampiyon olarak başarılarına bir yenisini ekledi. Kendisini yürekten tebrik eder, başarılarının devamını dileriz"

DAHA ÖNCE KATILDIĞI YARIŞMADA DÜNYA İKİNCİSİ OLAN DENİZLİLİ KADIN KUAFÖR, BU KEZ KATILDIĞI ASİAN GLOBAL CUP 2025 YARIŞMASINDA, GELİN BAŞI KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU.