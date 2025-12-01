Acıpayamlı Kuaför Nilgün Keser Asian Global Cup 2025'te Birinci Oldu

Nilgün Keser, Kazakistan'da düzenlenen Asian Global Cup 2025'te gelin başı kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:30
Acıpayamlı Kuaför Nilgün Keser Asian Global Cup 2025'te Birinci Oldu

Acıpayamlı Kuaför Nilgün Keser Asian Global Cup 2025'te Birinci Oldu

Gelin Başı Kategorisinde Altın Madalya

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan ve ilçenin altın makası olarak anılan Nilgün Keser, Kazakistan’da düzenlenen Asian Global Cup 2025 yarışmasında gelin başı kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Daha önce İngiltere’de düzenlenen yarışmaya katılmış ve dünya ikincisi olmuş olan Denizlili kuaför, bu zaferle hem Acıpayam’ı hem de Türkiye’yi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdı.

Acıpayam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahat Makal elde edilen başarı için Nilgün Keser’i kutladı ve şu sözleri sarf etti:

"İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen Eurocup Bay Bayan Kuaförleri Dünya Kupasında ülkemizi sevince boğan, bayrağımızı dalgalandıran, değerli üyemiz Nilgün Keser hanımefendi, şimdi de Kazakistan’da düzenlenen Asian Global Cup 2025’te şampiyon olarak başarılarına bir yenisini ekledi. Kendisini yürekten tebrik eder, başarılarının devamını dileriz"

DAHA ÖNCE KATILDIĞI YARIŞMADA DÜNYA İKİNCİSİ OLAN DENİZLİLİ KADIN KUAFÖR, BU KEZ KATILDIĞI ASİAN...

DAHA ÖNCE KATILDIĞI YARIŞMADA DÜNYA İKİNCİSİ OLAN DENİZLİLİ KADIN KUAFÖR, BU KEZ KATILDIĞI ASİAN GLOBAL CUP 2025 YARIŞMASINDA, GELİN BAŞI KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU.

DAHA ÖNCE KATILDIĞI YARIŞMADA DÜNYA İKİNCİSİ OLAN DENİZLİLİ KADIN KUAFÖR, BU KEZ KATILDIĞI ASİAN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül
2
Van'da 112 ve UMKE Kışa Hazır: Kar Paletli Ambulanslar Görev Başında
3
Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Talas’ta Açılıyor
4
Adana'da Sahte Kimlikle 'Ali Demir Evrensel' Hesabı Açan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Osmaniye’de DEAŞ Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
6
Aydın'da Hafta Sonu Yağışları: En Çok Yağış Alan İlçeler Açıklandı
7
Uludağ'da facia: 16 yaşındaki Şahin Öztop düşerek hayatını kaybetti

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL