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Adalet Bakanı Tunç'tan 2024-2025 Adli Yıl Mesajı

Bakan Tunç, adaletin önemi ve reform hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:23
Adalet Bakanı Tunç'tan 2024-2025 Adli Yıl Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 2024-2025 Adli Yıl Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2025 adli yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, adaletin toplum için ne denli önemli bir temel taşı olduğunu vurguladı. Tunç, "Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve temel hakların genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz," dedi.

Adalet, Toplumsal Barışın Teminatıdır

Mesajında, adaletin toplumsal barış ve huzurun garantisi olduğunu ifade eden Tunç, "Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek ve her şeyi yerli yerine koymaktır," şeklinde konuştu.

Hakimlere ve Savcılara Şükranlar

2024-2025 adli yılının ülke için hayırlara vesile olmasını temenni eden Tunç, fedakarca görev yapan hakimler, Cumhuriyet savcıları ve avukatlara başarı diledi.

Türkiye Yüzyılı için Adaletin Güçlendirilmesi

Tunç, son 23 yılda olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden adalet hizmetlerinde etkinliği artırmayı hedeflediklerini belirtti. "Adalete olan güveni zirveye çıkarmak ve Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

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