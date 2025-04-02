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Adalet Bakanı Tunç'tan Sert Açıklama: Yerli Sermayeye Suikast Girişimi Hukuka Aykırıdır

Adalet Bakanı Tunç, yerli sermayeye yönelik linç girişimini hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 01:05
Adalet Bakanı Tunç'tan Sert Açıklama: Yerli Sermayeye Suikast Girişimi Hukuka Aykırıdır

Adalet Bakanı Tunç'tan Yerli Sermaye Savunusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde yerli sermayeyi hedef alan ve ticaret hayatını sabote etmeye yönelik suçlamalara sert bir tepki gösterdi. Bakan Tunç, bu tür eylemleri "sorumsuz linç girişimi" olarak tanımladı.

Hukuka Aykırılık Vurgusu

Tunç, yaptığı açıklamada, bu girişimlerin "açıkça hukuka aykırı" olduğunu belirterek, yerli yatırımcıların ve ticaretin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu tür hareketlerin ekonomik istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.

Bakan Tunç'un sözleri, yerli sermaye ve ticaretin desteklenmesi gerektiğini, bu tür saldırılara karşı duyarlılık gösterilmesinin önemini vurguluyor.

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