Adalet Bakanı Tunç'tan St. Petersburg Hukuk Forumu'nda Dijitalleşme ve Gazze Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, St. Petersburg Hukuk Forumu'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "13. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu"nda yaptığı konuşmada, hassas yargı verilerinin dijital ortamda saklanmasının önemine dikkat çekerek, güçlü bir siber güvenlik altyapısının gerekliliğini vurguladı. Tunç, Türkiye'nin bu alanda attığı önemli adımları aktardı.

Yargı Reformu Stratejisi ve Dijitalleşme

Bakan Tunç, Türkiye'nin son 20 yılda temel kanunlarını yenilediğini belirtirken, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde belirlenen hedeflerin, adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin yargıya entegrasyonu olduğunu söyledi.

UYAP ile Adalet Sistemindeki Dönüşüm

Tunç, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) hakkında bilgi vererek, adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan sistemin sürekli geliştirildiğini dile getirdi. UYAP'ın, tüm adli birimleri birbirine bağlayan ve veri alışverişine imkan tanıyan bütünleşik bir bilişim sistemi olduğunu ifade etti.

Hız, Şeffaflık ve Erişilebilirlik

UYAP sayesinde davalara ait belgelerin dijital ortamda görüntülenebildiğini belirten Tunç, mahkemeye gitmeden dava süreçlerinin yürütülebildiğini aktardı. Tunç, "Bu sistemin sağladığı en büyük avantajlardan biri de hız, şeffaflık ve erişilebilirliktir." dedi.

Yeni Teknolojiler ve Veri Güvenliği

Bakan Tunç, son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin hukuk alanında kullanımının gündeme geldiğini, Türkiye'de bu konudaki gelişmelerin devam ettiğini söyledi. Ancak, süreçte veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasının en çok tartışılan konular arasında olduğunu vurguladı.

Gazze'deki İnsani Drama Dikkat Çekti

Tunç, St. Petersburg'un geçmişteki karanlık günlerini hatırlatarak, Gazze'de yaşanan insanlık dramının 21. yüzyıl vicdanını sarsacak boyutta olduğunu ifade etti. Tunç, uluslararası hukuk kurallarının sivilleri koruma yükümlülüğünü hatırlatarak, Türkiye'nin bu acı tabloya sessiz kalamayacağını belirtti.

İkili Görüşmeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya temasları esnasında Katar Adalet Bakanı İbrahim Bin Ali Al Mohannadi ve Birleşik Arap Emirlikleri Adalet Bakanı Abdullah Bin Sultan Bin Awad Al Nuaimi ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya Federasyonu'nda düzenlenen "13. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu"na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya Federasyonu'nda düzenlenen "13. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu"na katılarak konuşma yaptı.