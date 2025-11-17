Adana'da 12 Yaşındaki Miraç Çam'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Teslim Oldu

Gürselpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da lüks otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Miraç Çam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü kısa süre sonra polise teslim oldu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, E.K. (26) yönetimindeki 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü, kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ADANA'DA LÜKS OTOMOBİL İLE 12 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ ÇOCUĞU ÇARPIP ÖLDÜREN 26 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ POLİSE TESLİM OLDU.