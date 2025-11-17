Adana'da 12 Yaşındaki Miraç Çam'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Teslim Oldu

Adana'da lüks otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Miraç Çam hayatını kaybetti; sürücü E.K. kısa süre sonra polise teslim oldu.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:39
Adana'da 12 Yaşındaki Miraç Çam'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Teslim Oldu

Adana'da 12 Yaşındaki Miraç Çam'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Teslim Oldu

Gürselpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da lüks otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Miraç Çam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü kısa süre sonra polise teslim oldu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, E.K. (26) yönetimindeki 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü, kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ADANA'DA LÜKS OTOMOBİL İLE 12 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ ÇOCUĞU ÇARPIP ÖLDÜREN 26 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ...

ADANA'DA LÜKS OTOMOBİL İLE 12 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ ÇOCUĞU ÇARPIP ÖLDÜREN 26 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ POLİSE TESLİM OLDU.

MİRAÇ ÇAM

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
4
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
5
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı
7
Dünya Prematüre Günü ADÜ Hastanesi’nde: Yenidoğan Birimi Morla Farkındalık Oluşturdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler