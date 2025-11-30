Adana'da 480 Dekarlık Mera İşgalden Kurtarıldı: Yem Bitkisi Ekimleri Başladı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seyhan'da 480 dekar merayı işgalden kurtardı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Seyhan ilçesindeki 480 dekar mera işgalden kurtarılarak, yonca, kamışsı yumak ve çok yıllık çim karışımından oluşan yem bitkisi tohumu toprakla buluşturuldu. Çalışma, hayvancılığın desteklenmesi ve aile işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirildi.

Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü yürütücülüğünde uygulanan Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında il genelinde üç merada tohum ekimi yapıldı. Seyhan İlçesi Gölbaşı Mahallesi’nde uzun yıllar işgal altında kalan 480 dekarlık mera, işgalin kaldırılmasının ardından mahallede hayvancılıkla uğraşan üreticilerin katkılarıyla ıslah çalışmalarına alındı.

Toprak hazırlığının tamamlanmasının ardından, Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticilerin destekleriyle 9 bin 600 kilogram taban gübresi mera yüzeyine dağıtıldı. Ardından il müdürlüğü teknik personeli nezaretinde, mahalle sakinlerinin traktör ve mibzer desteğiyle 1.500 kilogram yonca, kamışsı yumak ve çok yıllık çim karışımından oluşan yem bitkisi tohumu ekildi.

Kozan’da iki merada yapay mera çalışması

Proje kapsamında, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle Tepecikören Mahallesi’ndeki 130 dekar mera ile Hamamköy Mahallesi’ndeki 250 dekar merada da yapay mera oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Her iki merada toplam 910 kilogram karışık yem bitkisi tohumu, devlet-vatandaş iş birliği ile ekildi.

Üç meranın Nisan-Mayıs aylarına kadar doğal mera görünümüne kavuşması bekleniyor. Bu tarihten itibaren alanlar, mahallede hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kullanımına açılacak.

Projeyle ilgili yapılan açıklamada, kaba yemin hayvancılıkta en önemli girdi olduğuna dikkat çekilerek; işgalden kurtarılan ve yapay mera olarak tesis edilen alanların bölgedeki aile işletmelerinin yem maliyetlerini azaltmada önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

