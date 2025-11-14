Adana'da anne: 'Katil 28 gün önce tutuklansaydı oğlum yaşardı'

İstinaf kararı sonrası aile kararın Yargıtay'da görüşülmesini istiyor

Adana'da 4 yıl önce oğlu cinayete kurban giden anne Fatma Çelikten, davada verilen ceza indirimlerine tepki gösterdi. Çelikten, oğlunu öldüren şahsın cinayetten 28 gün önce başka bir kişiyi bıçakladığını öne sürerek, tutuklanmış olsaydı oğlunun bugün hayatta olacağını savundu.

Olay, 25 Kasım 2021'de gece saatlerinde Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ulaş Çelikten (22), Mehmet Şükrü C. tarafından öldürüldü. Şüpheli yakalanıp tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abdullah C. de yakalanarak tutuklandı.

Dosya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve mahkeme ilk aşamada iki sanığa da ömür boyu hapis cezası verdi. Ancak sanık yakınlarının yaptığı itiraz üzerine istinaf mahkemesi, Mehmet Şükrü C.'nin cezasında haksız tahrik indirimi uygulayarak ömür boyu hapis kararını 18 yıl hapis cezasına indirdi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abdullah C.'nin cezası ise istinaf tarafından 'azmettirici değil, cinayete yardım' değerlendirmesiyle 13 yıl hapis cezasına düşürüldü.

Bu karara itiraz eden Ulaş Çelikten'in ailesi, kararın Yargıtay'da görüşülmesini talep etti.

Anne Fatma Çelikten, sürece ilişkin şunları söyledi: 'Oğlum vefat etmeden 28 gün önce bunlar kalkıp birini 10 yerinden bıçaklıyorlar. Bu şahısları Elazığ’a götürüyorlar ve sonra geri geliyorlar. Sonrasında da benim oğlumu katlediyorlar. Bu şahıslar ilk olayı işlediğinde tutuklansaydılar benim oğlum ölmeyecekti.'

Çelikten, mahkeme kararlarına tepki göstererek devam etti: 'Ben oğlumun doğum gününü kutlayacaktım ama artık Ulaş yok. 9. Ağır Ceza Mahkemesi bu şahsa müebbet hapis cezası veriyor ama istinaf kalkıp cezayı bozuyor. Oğlumu dönüp tekrar gelip sıktığı için mi düşük ceza verdiler. Daha kaç tane Ulaş ölecek.'

Ailenin itirazı üzerine istinafın verdiği kararın Yargıtay'da incelenmesi sürüyor.

