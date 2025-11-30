Adana'da Baba, 8 Yaşındaki Çocuğunu Arabaya Vurup Yere Fırlattı — Gözaltı

Adana Seyhan'da 29 Kasım gecesi bir baba, 8 yaşındaki M.K.'yi arabaya vurup yere fırlattı. Şüpheli baba Abdurrahman B. (33) gözaltına alındı, yarın adliyeye sevk edilecek.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve polis operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesinde meydana gelen olay, 29 Kasım gecesi yaşandı. İddiaya göre bir kadın ve bir erkek, yanlarında 3 çocukla ara sokağa girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, erkek şahsın çocuklardan birini önce arabanın kapısına vurduğu, ardından yere fırlattığı görülüyordu.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şüphelinin, 8 yaşındaki M.K.'nin babası Abdurrahman B. (33) olduğu tespit edildi.

Polisin düzenlediği operasyonda Abdurrahman B. gözaltına alındı. Babanın ifadesinde çocuğunu yanından uzaklaştığı için darbettiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor; Abdurrahman B. yarın adliyeye sevk edilecek.

