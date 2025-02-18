Adana'da Berber Cinayetinde Tutuklamalar Gerçekleşti

Adana'da tartıştığı kişiyi öldüren berber ile kuzeni tutuklandı, olayda kullanılan silah bulundu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:27
Adana'da Berber Cinayetinde Tutuklamalar Gerçekleşti

Adana'da Berberin Tabancayla Öldürdüğü Kişi İçin Tutuklama Kararı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir berber, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçmasına yardımcı olan kuzeniyle birlikte tutuklanan şüpheli, cinayeti işlediği alanda yakalandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onur Nursoy'un (24) 14 Şubat'ta Havutlu Mahallesi'ndeki berber dükkanında vurulmasıyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde, iş yeri sahibi İrfan M. (35)'nin Nursoy'u tabancayla vurduktan sonra kuzeni Emir M.'nin (23) kullandığı otomobille olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Söz konusu cinayetten sonra kaçan İrfan M. ve kuzeni Emir M., merkeze bağlı Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yakalandı. Olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen silah da yapılan aramalar sonucunda ele geçirildi.

Kavganın Sebebi Borç Meselesi

Polis kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İrfan M. ile Onur Nursoy arasında olay günü "borç meselesi" yüzünden bir bıçaklı ve silahlı kavga çıkmış, bu kavga sonucunda Nursoy tabancayla vurulmuştur.

Hukuki Süreç

Emniyetteki işlemlerin sonuçlanmasının ardından, İrfan M. ve Emir M., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, iki şüpheliyi de tutukladı.

Olay yerine giden polis ekipleri, cinayetle ilgili derhal harekete geçerek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iş yerinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iş yerinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren berber ve kaçmasına yardım eden kuzeni tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iş yerinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iş yerinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren berber ve kaçmasına yardım eden kuzeni tutuklandı.

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