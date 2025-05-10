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Adana'da Çöp Konteynerinde Kafatası Bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir çöp konteynerinde kafatası bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 10:58
Adana'da Çöp Konteynerinde Kafatası Bulundu

Adana'da Şok Olay: Çöp Konteynerinde Kafatası Bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çöp konteynerinde bulunan bir kafatası paniğe neden oldu. Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan İsa K., çöp döktüğü sırada kafatasını fark etti.

Olay Yerine Hızla Müdahale Yapıldı

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemenin ardından kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buluntunun insan kalıntısı olabileceği düşünülüyor.

Tanıkların İfadeleri Olayı Derinleştiriyor

Sitede görevli Ramazan Zenginoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş arkadaşı İsa K.'nin çöpü dökmesinin ardından sahipsiz kedi ve köpekler için yiyecek ararken kafatasıyla karşılaştığını söyledi. Zenginoğlu, kafatasının insan ait olabileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarını kaydetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp konteynerinde bulunan kafatası incelemeye alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp konteynerinde bulunan kafatası incelemeye alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp konteynerinde bulunan kafatası incelemeye alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp konteynerinde bulunan kafatası incelemeye alındı.

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