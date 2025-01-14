Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

Adana'da DEAŞ Sanığı H.C. Hakim Karşısında

Adana'da yürütülen terör soruşturmasında tutuklanan H.C. hakkında, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör Örgütü Bağlantıları Ortaya Çıktı

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak tutuklanan H.C., 30 Aralık 2024 tarihinde gözaltına alınmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından, sanık hakkında hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

İddianamede H.C.'nin, DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla örgütsel toplantılara katıldığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve örgütsel eğitim aldığı vurgulandı. Ayrıca, H.C.'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılmış kişilerle irtibatının olduğu, kod isim kullanarak çeşitli faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Suriye'deki Aktif Katılımı

İddianamede, H.C.'nin Suriye'de gerçekleşen silahlı çatışmalara aktif olarak katıldığı da kaydedildi. Sanığın cep telefonunda, Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla yürüttüğü faaliyetlere dair fotoğrafların bulunduğu açıklandı.

Sanığın, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.