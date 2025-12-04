Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti

Dere yatağına atılan hayvan kalıntıları sağlık ve çevre tehdidi oluşturuyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından dere yatağına atılan at ve eşek kalıntıları mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Çevreye yayılan ağır koku ve artan sinek sorunu nedeniyle vatandaşlar, durumun hem sağlık hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Kesilen hayvan kalıntılarının açık olan atık su dere yatağına atılması, özellikle sıcak havalarda yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor.

Mehmet Mustafa Köroğlu said: "Buraya at ve eşek kemiği atıyorlar. Burası artık oturulmaz hale geldi. Kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. 50 defa şikayet ettik ama sonuç alamadık. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Burayı anlatmaya gerek yok; yol üzerinden bakınca bile kemik kaynıyor. Burada felaket bir koku var. Kapı penceremiz yaz kış kapalı. Koku ve sinekler nedeniyle hastalıktan kurtulamıyoruz".

Rıdvan Dağlıgül ise dere yatağına güvenlik kamerası takılıp, at ve eşek kesenlerin tespit edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Buradan geçilmez hale geldi. Artık yaşanılmayacak bir ortam var. Koku, sinek ve hastalık nedeniyle durulmayacak bir hal aldı. Su zaten akmıyor. Atılan pisliklerin haddi hesabı yok. Sabaha karşı buraya at ve eşek kalıntılarını atıyorlar. Biz atanları görsek müdahale ederiz. Buraya güvenlik kameralarının kurulmasını istiyoruz. Kimin attığı oradan tespit edilebilir. Yetkililerin bunun üzerinde durmasını rica ediyoruz."

Dağlıgül, ayrıca: "Bu at ve eşekleri kesip maalesef halkımıza yediriyorlar. Bilmeden biz de yemiş olabiliriz. Bu kesimlerin sayısı belirsiz. Köpekler bu leşlerin üzerine geliyor. Çocuklar okula gidemez hale geldi" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini ve dere yatağının düzenli olarak denetlenmesini talep ediyor.

