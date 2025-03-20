Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana merkezli operasyonda, dolandırıcılık suçlamasıyla 4 zanlı tutuklandı. Bekir T. internetten dolandırıldıktan sonra şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:48
Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana merkezli olarak gerçekleştirilen ve Mersin ile Osmaniye'yi kapsayan dolandırıcılık operasyonunda dört zanlı tutuklandı. Olay, Bekir T.'nin (58) internetten akülü engelli aracı almak isterken 100 bin lira dolandırıldığını bildirmesiyle ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Bekir T.'nin yaptığı şikayet üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde özel bir ekip kurarak olayın detaylarını araştırmaya başladı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, dolandırıcılığı gerçekleştiren dört kişilik bir şebeke belirlendi.

Operasyon, Adana merkezli olarak Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlendi. Şebeke elebaşı olduğu öne sürülen S.Y. (41), A.Ç. (20), S.B. (35) ve B.T. (30) isimli zanlılar yakalandı. Bu arada, S.Y. hakkında dört farklı dolandırıcılık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 183 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, dört şüpheli adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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