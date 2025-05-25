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Adana'da Estetik İşlemde Yanık Oluştu: Kadın Şikayetçi

Adana'da estetik işlem sırasında yanık oluşan kadın, güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 22:29
Adana'da Estetik İşlemde Yanık Oluştu: Kadın Şikayetçi

Adana'da bir güzellik merkezinde estetik işlem sırasında, 52 yaşındaki Hatice Nardalı'nın vücudunda yanık meydana geldi. Nardalı, olayla ilgili olarak şikayetçi oldu.

14 Mayıs tarihinde Yüreğir ilçesindeki bir güzellik merkezine giden Nardalı, estetik işleminin 6. seansı için hazırlandı. İşlem sırasında kalçasında bir yanık oluştu. Merkez çalışanları, Nardalı’yı acil müdahale için Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, Nardalı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak, işlemi gerçekleştiren çalışan ve güzellik merkezinin sorumlusundan şikayetçi oldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Nardalı, işlem sırasında vücuduna uygulanan cihazın vakumunun acı verdiğini belirtti. "Canım çok acıdığı için bağırdım, cihazı çıkardılar. Ama kısa bir süre sonra tekrar taktılar. Çıktıktan sonra aynaya baktım, kıpkırmızıydım, çok kötüydüm. Çalışanlar işletme sahibiyle görüştükleri sırada ben acı içinde kıvranıyordum." dedi.

Hastanedeki muayenede doktorun kendisine kalçasında ikinci derece yanık olduğunu söylediğini belirten Nardalı, adli bir vaka olduğunu ifade ederek, "Hastanede 8 saat kaldım. Yanığım bir süre sonra biraz rahatlayınca eve döndüm." dedi.

Nardalı, ayrıca her gün pansuman yapmak için hastaneye gitmek zorunda kaldığını belirterek, şunları ekledi: "İşlem için bana herhangi bir risk anlatılmadı. Hiçbir belgeye de imza atmadım."

Adana'da güzellik merkezindeki estetik işlem sırasında vücudunda yanık oluşan 52 yaşındaki kadın...

Adana'da güzellik merkezindeki estetik işlem sırasında vücudunda yanık oluşan 52 yaşındaki kadın şikayetçi oldu.

Adana'da güzellik merkezindeki estetik işlem sırasında vücudunda yanık oluşan 52 yaşındaki kadın...

Adana'da güzellik merkezindeki estetik işlem sırasında vücudunda yanık oluşan 52 yaşındaki kadın şikayetçi oldu.

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