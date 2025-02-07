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Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyon detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:37
Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Adana merkezli olarak düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda, zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin 5 Şubat tarihindeki operasyonu, Adana'nın yanı sıra Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya illerinde gerçekleştirildi. Toplam 6 ilde yapılan operasyona yönelik detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Zanlıların, yabancı uyruklu kişileri Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar aldıkları tespit edildi. Operasyonda, evli iken ayrılan kadın şüpheli A.B. (33) ile A.Ç. (37)’nin birlikte hareket ettikleri öne sürüldü.

Operasyonda yakalanan 17 şüphelinin, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildiği anlaşıldı. Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından A.B, A.Ç. ve T.Ç. (41) tutuklanırken, Suriye uyruklu 14 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Teknik ve Fiziki Takip Sonucu Yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığı yapan şüphelere yönelik başlattığı teknik ve fiziki takip yaklaşık 6 ay sürdü. Takiplerin ardından, kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız bir tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar da ele geçirildi.

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü...

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü...

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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