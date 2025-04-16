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Adana'da Kayıp Çocuğu Bulma Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'nın Karataş ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi için arama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:59
Adana'da Kayıp Çocuğu Bulma Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Kayıp Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'nın Karataş ilçesinde, dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi için arama çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. 12 Nisan’da Bahçe Mahallesi’nde kaybolan küçük çocuğu bulmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yeniden harekete geçti.

Aramalar Hava, Kara ve Denizde Sürüyor

Arama faaliyetleri, hava, kara ve deniz başta olmak üzere çeşitli alanlarda titizlikle gerçekleştiriliyor. Çocuğun ailesinin yaptığı ihbarın ardından başlatılan çalışmalarda, jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulundu. Aile, çocuktan hala haber alamamanın endişesiyle ekiplerin çalışmasını yakından takip ediyor.

Cumali Timi’nin bulunması için tüm imkanlar seferber edilirken, aramalara katılan ekiplerin kararlılığı her geçen gün artıyor. Kayıp çocuğun sağ salim bulunması umuduyla çalışmalar devam ediyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam...

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve sulama kanalında sürdürüyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam...

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve sulama kanalında sürdürüyor.

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