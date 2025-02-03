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Adana'da Kuyumcudan Hırsızlık: Şüpheli Kaçtı, Polis Peşinde

Adana'da bir kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli, öz güvenlik ekiplerinin gelmesinin ardından havalandırma boşluğuna girerek kaçtı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 03:47
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 03:47
Adana'da Kuyumcudan Hırsızlık: Şüpheli Kaçtı, Polis Peşinde

Adana'da Kuyumcudan Hırsızlık Olayı

Adana'da, bir alışveriş merkezindeki kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olay, alışveriş merkezinin kuyumcusunun alarmının çalması ile başladığı bildirildi.

Alarma yanıt veren özel güvenlik ekipleri, durumu hemen polise iletti ve kuyumcunun önüne gitti. Ancak güvenlik ekibinin geldiğini fark eden şüpheli, havalandırma boşluğuna girerek kaçmayı başardı.

Olay yerine ulaşan polis, yaptığı incelemeler sonucu kuyumcunun kasasından bir miktar altın çalındığını tespit etti. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması ve çalınan altının miktarını belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Polis Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Şu anda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışırken, her türlü ipucunu değerlendirerek hırsızlığı aydınlatmayı hedefliyor.

Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

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