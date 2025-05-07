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Adana'da Maarif Modeli Aile Okulu Buluşmaları Düzenlendi

Adana'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Aile Okulu Buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 17:54
Adana'da Maarif Modeli Aile Okulu Buluşmaları Düzenlendi

Adana'da Aile Okulu Buluşmaları Gerçekleştirildi

Adana'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Aile Okulu Buluşmaları" etkinliği yapıldı. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete katıldı ve Adana Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Nedir?

Mete, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amacının yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti. Bu hedefe ulaşmanın yolunun, bireyleri saran değerlerle mümkün olduğunu ifade etti. Mete, şunları söyledi: "Modelimiz, sorgulayıcı, üretken, bilge, cesaretli, merhametli, vatansever, estetik duyguları olan, ahlaklı, sağlıklı ve iradeli bireyler yetiştirmeye odaklanıyor."

Eğitimde Fırsat Eşitliği Vurgusu

Cengiz Mete, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde eğitimin herkesin hayat boyu erişebileceği bir hak olarak görüldüğünü vurguladı. Ayrıca, "Model, öğrencilerimizin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecekleri bir öğrenme süreci tasarlar." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin Açıklamaları

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, çocukların akademik başarılarının yanı sıra milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Ailelere Bilgilendirme ve Konser

Açılış konuşmalarının ardından, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ile ailelere eğitimler verdi. Ayrıca, etkinlikte Adana Maarif Orkestrası tarafından mini bir konser de verildi.

Adana'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Aile Okulu Buluşmaları"...

Adana'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Aile Okulu Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Adana'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Aile Okulu Buluşmaları"...

Adana'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Aile Okulu Buluşmaları" gerçekleştirildi.

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