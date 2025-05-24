Adana'da Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Hava Gücü Eğitimi

Adana'da Orman Yangınlarına Karşı Etkili Eğitim Programı

Adana'da, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, orman bölge müdürlüklerinde görevli hava araçlarının pilotları, mürettebatı ve diğer görevlilere yönelik olarak verildi.

Eğitim Amacı ve İçeriği

Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim, orman yangınlarına karşı hava gücünün etkin ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Eğitim, personelin bilgi ve becerilerini güncel tutmayı hedefliyor.

Katılımcılar ve Eğitimin Konuları

Eğitime, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay orman bölge müdürlüklerinde görevli Rus, İspanyol, Amerikalı, İtalyan ve Türk pilotlar ile mürettebat ve diğer görevliler katıldı. Eğitimde, havacılık operasyon standartları, yangın söndürme teknikleri ve hava araçlarının koordinasyonu gibi önemli konular işlendi.

Önemli İsimler ve Katılım

Eğitime Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz ve Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli gibi önemli isimler de katıldı.

Adana'da, orman bölge müdürlüklerinde görevli hava araçlarının pilotları, mürettebatı ve diğer görevlilere yönelik eğitim düzenlendi. Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünün etkin ve güvenli şekilde kullanılması, personelin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda eğitim gerçekleştirildi.

Adana'da, orman bölge müdürlüklerinde görevli hava araçlarının pilotları, mürettebatı ve diğer görevlilere yönelik eğitim düzenlendi. Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünün etkin ve güvenli şekilde kullanılması, personelin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda eğitim gerçekleştirildi.