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Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Saimbeyli'de hayvanlarını otlatan kişi, ormanlık alanda yaralı bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:05
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Adana'da Yaralı Birey Hastaneye Sevk Edildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, ormanlık bir alanda yaralı halde bulunan bir adam, hastaneye götürüldü.

Olayın Gelişimi

Olay, hayvanlarını otlatmak üzere ormanlık alana giden Halit Ayyıldız'ın, Ayvacık Mahallesi'nde kayınbabası tarafından yüzü parçalanmış ve baygın halde bulunmasıyla ortaya çıktı.

Sağlık ve Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı Ayyıldız, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Ayyıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Saldırı İhtimali Üzerine Durum Araştırılıyor

Konu hakkında, Ayyıldız'a bir ayı tarafından saldırıldığı iddiaları üzerinde duruluyor. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

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