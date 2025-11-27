Adana'da Refüjde Şaşırtan Görüntü: Uyuşturucu İddiası Olan Genç Kız

Adana Sarıçam Kozan Caddesi'nde, uyuşturucu kullandığı öne sürülen ismi öğrenilemeyen genç kızın refüjdeki garip hareketleri vatandaşlarca saniye saniye kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:43
Adana'da Refüjde Şaşırtan Görüntü: Uyuşturucu İddiası Olan Genç Kız

Adana'da refüjde şaşırtan görüntü: uyuşturucu iddiası olan genç kız

Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi’nde meydana gelen olayda, uyuşturucu kullandığı öne sürülen ve ismi öğrenilemeyen genç kız akşam caddeye çıkarak refüjde garip hareketler yapmaya başladı.

Genç kız bir ara yola da çıkıp davranışlarına devam etti; çevredeki vatandaşlar şaşkın bakışlarla yaşananları izledi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

ADANA’DA UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN GENÇ KIZIN REFÜJDE GARİP HAREKETLER YAPMASI SANİYE...

ADANA’DA UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN GENÇ KIZIN REFÜJDE GARİP HAREKETLER YAPMASI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.

ADANA’DA UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN GENÇ KIZIN REFÜJDE GARİP HAREKETLER YAPMASI SANİYE...

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi
2
Doppler Ultrasonografiyle Damar Hastalıklarında Erken Tanı - Uzm. Dr. Ayhan Duman
3
Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi
4
Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor
5
Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı
6
İskenderun'da Hamur Karıştırma Makinesine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
7
Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü