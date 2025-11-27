Adana'da Refüjde Şaşırtan Görüntü: Uyuşturucu İddiası Olan Genç Kız

Adana'da refüjde şaşırtan görüntü: uyuşturucu iddiası olan genç kız

Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi’nde meydana gelen olayda, uyuşturucu kullandığı öne sürülen ve ismi öğrenilemeyen genç kız akşam caddeye çıkarak refüjde garip hareketler yapmaya başladı.

Genç kız bir ara yola da çıkıp davranışlarına devam etti; çevredeki vatandaşlar şaşkın bakışlarla yaşananları izledi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

ADANA’DA UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN GENÇ KIZIN REFÜJDE GARİP HAREKETLER YAPMASI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.