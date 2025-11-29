Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Gültepe Mahallesi İlimyolu Bulvarı'nda yangın
Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlimyolu Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Sürücü, aniden yükselen alevleri fark ederek aracı kenara çekip indi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp yangın söndürüldü.
