Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adana Sarıçam'da Gültepe Mahallesi İlimyolu Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, sürücünün aracı kenara çekmesi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:16
Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlimyolu Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Sürücü, aniden yükselen alevleri fark ederek aracı kenara çekip indi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp yangın söndürüldü.

ADANA’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL, HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BİR ANDA ALEV ALDI. KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ ANCAK TAMAMEN HURDAYA DÖNDÜ.

