Adana'da Suçla Mücadelede Önemli Başarılar: 304 Gözaltı, 130 Tutuklama

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'den Asayiş Değerlendirmesi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki asayiş çalışmalarının mart ayındaki başarılarını değerlendirerek, organize suçlarla mücadelede gerçekleştirilen 10 operasyon sonucunda 304 kişinin gözaltına alındığını ve 130 kişinin tutuklandığını duyurdu. Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere açıklama yapan Köşger, 4 organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.

Etkinlikler Huzur İçinde Gerçekleşti

Kentte devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivali ve Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana'ya uygun şekilde, huzur ve esenlik içerisinde tamamlandığını aktaran Köşger, mart ayındaki asayiş çalışmalarında birçok suç kategorisinde geçen yıla göre başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Kasten Öldürme Olaylarında Artış

Köşger, bu ay yaşanan kasten öldürme olaylarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yükseldiğini vurgulayarak, "Geçen yıl mart ayında 5 iken, bu yıl 9'a yükselmiş durumda. Olayların sebeplerini inceledik; genel itibarıyla aile içi anlaşmazlıklar ve miras kavgalarının bu artışta etkili olduğunu gördük. Son bir ay içerisinde suç örgütlerinin marifetiyle işlenen bir olay yok" dedi.

Uyuşturucu ve Terörle Mücadele

Köşger, uyuşturucu ile mücadelede 160 kişinin tutuklandığını ve 60 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandığını da belirtti. Uyuşturucunun bir toplumsal güvenlik meselesi olduğuna dikkat çeken Köşger, ailelerin bu konuda aktif olarak yer almasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Siber Suçlarla Kararlı Mücadele

Vali Yavuz Selim Köşger, siber suçlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü ve bu kapsamda terör, yasa dışı bahis, bilişim suçları ve çevrim içi çocuk istismarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 62 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

Karakulluk ve Trafik Denetimleri Artıyor

Köşger ayrıca, trafik denetimlerinin de artırıldığını ve geçen yıla oranla yaklaşık 2 kat daha fazla aracın kontrol edildiğini dile getirdi. "Adana'yı Türkiye'nin en huzurlu ve yaşanılır şehirlerinden biri yapıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz"İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı Bot Komutanı Üsteğmen Orhun Fil de eşlik etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.