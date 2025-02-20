Adana'da Tarımsal Düşünce Hasadı Programı Düzenlendi

Adana'da Tarımsal Düşünce Hasadı programı gerçekleştirildi

Adana'da, Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) tarafından düzenlenen "Tarımsal Düşünce Hasadı" programı büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlikte konuşan NİSAD Genel Sekreteri İsmail Kemaloğlu, Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründeki ihracat rakamlarının 36 milyar doları aştığını vurguladı.

Türkiye'nin Tarımsal Potansiyeli

Kemaloğlu, Türkiye'nin dünya tarımsal hasılasından %1,5 pay aldığını belirterek, "Türkiye'nin 70 milyar dolar civarında bir hasılası var. Yüzde 3'ü alabilir mi, gayet alabilir," dedi. Ayrıca, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon ton hububat ihracatı yapıldığını, bunun yaklaşık 200 milyon tonunun Türkiye'nın etrafından geçtiğini ifade etti.

Kemaloğlu, "Yaklaşık 270 milyon ton yağlı tohumlar ticareti var. Türkiye'nin güney tarafı net ithalatçı olan ülkeler. Ortada ise tarım ve gıda üssü, geçiş köprüsü, muazzam bir potansiyeli olan Türkiye. Önümüzdeki süreçte bu baskın özelliği daha güçlenecek. Üretenler, ihraç edenlerle ithal edenler arasında dünya piyasasında çok daha aktif olacak bir Türkiye olacak," şeklinde konuştu.

Çevre Haberleri Müdürlüğü ve Yeni Gelişmeler

Programda ayrıca, Anadolu Ajansı Çevre Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş, Ajans'ın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini ve Nisan 2022'de kurduğu Çevre Haberleri Müdürlüğü ile tarım ve çevre konularına daha derinlemesine eğileceğini belirtti.

Adana'da Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) tarafından "Tarımsal Düşünce Hasadı" programı gerçekleştirildi.

Adana'da Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) tarafından "Tarımsal Düşünce Hasadı" programı gerçekleştirildi.