Adana'da TIR Otobüse Arkadan Çarptı: 14 Yaralı, 1'i Ağır

Kaza ve müdahale

Adana'da gece saatlerinde Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında meydana gelen kazada, bir tırın emniyet şeridinde park halindeki tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1’i ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

İddialara göre, gezi dönüşü Adana istikametine giden Orhan T. (55) yönetimindeki 33 AKK 322 plakalı yolcu otobüsü motor arızası nedeniyle otoyolda güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde giden Hayrettin K. (27) idaresindeki 33 BPN 29 plakalı tır, park halindeki otobüse arkadan çarptı.

Yaralılar ve kurtarma çalışmaları

Kazada otobüste bulunan 13 kişi ile tır sürücüsü kabinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ağır yaralanan tır sürücüsünü uzun süren çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar il ve ilçedeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

