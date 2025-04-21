Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 52 Şüpheli Tutuklandı

Adana ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları, etkileyici bir başarı ile sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Nisan tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 67 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler şunlardır: 7 kilo 361 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 940 uyuşturucu etkili hap, 2 bin 611 uyuşturucu hap, 2 kilo 173 gram kokain, 4 kilo 311 gram esrar, 102 gram eroin, 178 kök Hint keneviri ve hassas terazi. Operasyon anları ise polis kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 52'si tutuklandı, 15 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Adana'da uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 67 zanlıdan 52'si tutuklandı. Operasyonda 7 kilo 361 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 940 uyuşturucu etkili hap, 2 bin 611 uyuşturucu hap, 2 kilo 173 gram kokain, 4 kilo 311 gram esrar, 102 gram eroin, 178 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 67 zanlıdan 52'si tutuklandı. Operasyonda 7 kilo 361 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 940 uyuşturucu etkili hap, 2 bin 611 uyuşturucu hap, 2 kilo 173 gram kokain, 4 kilo 311 gram esrar, 102 gram eroin, 178 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.