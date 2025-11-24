Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Operasyonun detayları ve ele geçirilenler

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekiplerin belirlediği birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 75 gram esrar, 5 kök kenevir, iklimlendirme aparatları, 48 gram kokain, 11 gram metamfetamin, 9 bonzai ham maddesi, 10 gram bonzai, 73 adet sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 46 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12’si tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

