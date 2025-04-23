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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 48 Hap Ele Geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinde 6 bin 48 uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:09
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 48 Hap Ele Geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişinin evinde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu operasyonla önemli bir başarıya imza attı.

Ekipler, Emrah A. (36) adlı zanlının, Çamlıbel Mahallesi'ndeki ikametine düzenlediği baskında, bir valiz içerisinde oldukça büyük miktarda uyuşturucu hap buldu. Yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen bu haplar, uyuşturucu maddelerin yayılmasını önlemek adına kritik bir gelişme olarak kaydedildi.

Operasyon sonrası, Emrah A. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkemede, zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen şüpheli...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

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