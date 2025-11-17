Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 12 Yaşındaki Miraç Çam Öldü

Adana'da yaya geçidinden bisikletiyle geçen 12 yaşındaki Miraç Çam, 34 KYM 021 plakalı Mercedes'in çarpması sonucu hayatını kaybetti; sürücü kaçtı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:56
Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Miraç Çam, lüks bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü aracını bırakıp olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Soruşturma ve Otopsi

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

