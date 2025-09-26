Adana Kozan'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücü Berat E. ile yolcu Muhammet E.Ü. (17) yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:39
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 LS 216 plakalı otomobil, Kadirli Caddesi üzerinde ilerlerken ara sokaktan çıkan, sürücülüğünü Berat E.'nin yaptığı 01 AVC 172 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Berat E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammet E.Ü. (17), karşı yönden gelen motosiklete çarparak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından her iki yaralı, tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntüler kazanın oluş şeklini net şekilde yansıtıyor.

