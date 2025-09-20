Adana Kozan'da Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi: 1 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil mobilya mağazasına girdi; sürücü T.D. yaralandı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanaklı Mahallesi'nde yaşanan kazada sürücü kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 01 AHF 667 plakalı otomobilin mobilya mağazasına girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü T.D. idaresindeki araç, kontrolden çıkarak mağazanın içine girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı T.D., tedavi için Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

