Almanya'da Noel Pazarları Üzerinden Müslümanlara Yönelik Dezenformasyon Ortaya Çıktı

Tagesschau'nun haberine göre, Ekim ayından bu yana sosyal medyada Noel pazarlarına dair yayılan videolar ve fotoğraflarla ülkede Müslümanlara yönelik nefret duygusunun kışkırtılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Görüntülerin bağlamı çarpıtıldı

Araştırmada, milyonlarca izleyiciye ulaşan birçok videonun bağlamından koparıldığı, görüntülere eklemeler yapıldığı ve farklı tarih ve olayların Noel dönemine aitmiş gibi gösterildiği belirlendi. Özellikle bazı görüntüler 8 Aralık 2024 tarihli kutlamalarla ilişkilendirilerek paylaşıldı.

Berlin ve Mainz vakaları

Paylaşılan dezenformasyon içerikli görüntülerde, Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024'ün birinci yıl dönümünde Berlin ve Mainz'ta Suriye kökenlilerin şarkılarla kutlama yaptığı gösteriler 'Müslümanlar Noel pazarına baskın düzenledi, Arap müziği çaldı, Noel pazarına karşı gösteriler düzenledi' şeklinde sunuldu. Oysa her iki kentteki eylemlerin Noel pazarında değil yakın bir bölgede gerçekleştiği ve polisin eylemlerin sorunsuz geçtiğini bildirdiği vurgulandı.

Essen ve Stuttgart örnekleri

Kasım ayından beri dolaşımda olan bir videoda Essen kentinde Müslümanların Noel pazarında 'Allah'tan başka ilah yoktur' diye bağırdığı iddia edildi. İnceleme, videonun Aralık 2024'e ait olduğunu ve Suriyelilerin Esad rejiminin düşüşünü kutladıklarını, ana tren istasyonundan şehir merkezine kadar yürüdüklerini ve 'Suriye halkı birdir beraberdir' sloganları attıklarını ortaya koydu.

Stuttgart'ta yayılan ve geniş yankı uyandıran başka bir videoda ise bazı kişilerin yaya bölgesinde ritmik şekilde bir şarkıya eşlik ettiği, arka planda Noel ağaçları olduğu iddia edildi. Coğrafi analiz raporu görüntülerin König Caddesi'nde çekildiğini ve en yakın Noel pazarına yaklaşık 250 metre uzaklıkta olduğunu tespit etti. Buna rağmen söz konusu video 435 bin görüntülenme aldı ve bazı yorumlarda şiddet çağrısı yapıldı.

Güvenlik önlemleri ve yapay zeka ile manipülasyon

Noel pazarları üzerinden yapılan dezenformasyon, polis önlemlerinin de çarpıtılmasını içeriyor. Bazı paylaşımlar, polislerin rutin veya izinli gösterilere yönelik aldığı tedbirleri Noel pazarlarına yönelik saldırıları önlemek için alındığı izlenimi verecek şekilde sundu. Almanya'da 7 bin Noel pazarı kurulmuş olması, birkaç noktadaki güvenlik önlemlerinin ülke geneline yayılmış gibi gösterilmesine zemin oluşturdu. Ayrıca bir Noel pazarındaki yoğun güvenlik önlemlerine ait olduğu iddia edilen fotoğrafın 2014'te çekildiği ve yapay zeka ile 2025 yılına aitmiş gibi paylaşıldığı tespit edildi.

Uzman değerlendirmesi

Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (TH Köln) Bilgi ve İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Horz-Ishak, Alman basınına yaptığı açıklamada Noel döneminde duygusallığın artmasının bu tür videoların sorgulanmadan kabul edilme olasılığını yükselttiğini belirtti. Horz-Ishak, yanlış iddiaların internette hızla yayılmasının Müslümanlara yönelik yerleşik olumsuz algıları tetiklemeyi ve sosyal medyadaki anlatıları güçlendirmeyi amaçladığını, paylaşımlarda stratejik bir iletişim yöntemi kullanıldığını savundu.

ALMANYA’DA EKİM AYINDAN BU YANA NOEL PAZARLARI İLE İLGİLİ ASILSIZ İDDİALAR İÇEREN GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLARLA ÜLKEDE MÜSLÜMANLARA KARŞI NEFRETİN KÖRÜKLENMEYE ÇALIŞILDIĞI ORTAYA ÇIKTI.