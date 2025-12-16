DOLAR
Terme'de SAMKART Dönemi Başladı — SATUS ile Tek Kartla Ulaşım

Samsun Büyükşehir Belediyesi, SATUS kapsamında Terme'de şehir merkezine ulaşımda SAMKART uygulamasını başlattı. Mobil başvuru 15-19 Aralık tarihlerinde hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:27
Terme'de SAMKART dönemi resmen başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşımayı daha düzenli ve erişilebilir hale getirmek için hayata geçirdiği Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) uygulamasını genişletiyor. Proje kapsamında Terme ilçesinden şehir merkezine ulaşım artık SAMKART ile sağlanacak.

SATUS kapsamında tek kartla ödeme dönemi

Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın ilk adımını Çarşamba ilçesinde atmış; şimdi ise Terme için SAMKART entegrasyonunu başlatarak ilçelerden şehir merkezine ulaşımda yeni bir dönemi başlattı. Yeni sistemle vatandaşlar toplu taşımayı daha güvenli, kontrollü ve konforlu şekilde kullanabilecek.

Mobil SAMKART Başvuru Aracı Terme'de

Vatandaşların sisteme hızlı uyum sağlaması için Mobil SAMKART Başvuru Aracı hizmet verecek. Mobil başvuru aracı, 15 Aralık Pazartesi ile 19 Aralık Cuma tarihleri arasında Terme Belediyesi önünde bulunacak. Bu araçla kişiselleştirilmiş SAMKART başvuruları (ücretsiz, indirimli, öğrenci, yaşlı vb.), satış ve bakiye yükleme işlemleri tek noktadan gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca ilçe genelinde yetkilendirilen bayilerden SAMKART temin edilebilecek ve mevcut kartlara bakiye yüklenebilecek.

Projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor

SATUS projesinin ilk etabı doğu ilçeleriyle başlatıldı; uygulama önce Çarşamba, ardından Terme ilçesinde aktif hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen süreçte Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerini de sisteme dahil etmeyi, daha sonra batı ve güney ilçelerde planlama yaparak uygulamayı kent geneline yaymayı amaçlıyor. Vatandaşlar proje hakkında ayrıntılı bilgiye 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak ulaşabilir.

