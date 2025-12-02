Adana Merkezli Silah ve Mühimmat Şebekesi Çökertildi: 11 Tutuklama

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı; 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 454 mermi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:57
Adana Merkezli Silah ve Mühimmat Şebekesi Çökertildi: 11 Tutuklama

Adana Merkezli Silah ve Mühimmat Şebekesi Çökertildi

Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 23 şüpheli yakalandı ve bunlardan 11’i tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyon ve takip süreci

KOM ekipleri, silah ve mühimmat ticareti ile soruşturmanın gizliliğini ihlal eden şebekeyi deşifre etmek amacıyla yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takip sonucunda şebeke lideri M.A. (25) ile üyeleri tespit edildi. Adana merkezli olarak Ankara, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Mardin illerinde toplam 31 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ele geçirilenler ve gözaltılar

Baskınlarda, aralarında şebeke lideri M.A.'nın da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 454 adet tabanca mermisi, 16 cep telefonu ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ile birlikte 11 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH VE MÜHİMMAT TİCARETİ İLE SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İHLALİ YAPAN ŞEBEKEYE...

ADANA MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH VE MÜHİMMAT TİCARETİ İLE SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İHLALİ YAPAN ŞEBEKEYE YAPILAN OPERASYONDA 23 KİŞİ YAKALANIRKEN 11 KİŞİ TUTUKLANDI.

ADANA MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH VE MÜHİMMAT TİCARETİ İLE SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İHLALİ YAPAN ŞEBEKEYE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?