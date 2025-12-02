Adana Merkezli Silah ve Mühimmat Şebekesi Çökertildi: 11 Tutuklama

Adana Merkezli Silah ve Mühimmat Şebekesi Çökertildi

Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 23 şüpheli yakalandı ve bunlardan 11’i tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyon ve takip süreci

KOM ekipleri, silah ve mühimmat ticareti ile soruşturmanın gizliliğini ihlal eden şebekeyi deşifre etmek amacıyla yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takip sonucunda şebeke lideri M.A. (25) ile üyeleri tespit edildi. Adana merkezli olarak Ankara, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Mardin illerinde toplam 31 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ele geçirilenler ve gözaltılar

Baskınlarda, aralarında şebeke lideri M.A.'nın da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 454 adet tabanca mermisi, 16 cep telefonu ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ile birlikte 11 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

