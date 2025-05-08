DOLAR
38,63 0,08%
EURO
43,75 -0,03%
ALTIN
4.153,36 0,77%
BITCOIN
3.845.786,6 -3,03%

Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Tutuklama

Adana'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli tutuklanırken, 26 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 10:28
Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Zamanla Yarış

Adana merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis suçlarına karışan kişileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Şebekenin Çökertilmesi

Ekipler, yapılan titiz araştırmalar sonucu bir şebekenin Ermenistan merkezli yazılım şirketlerinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla 100 bin avro değerinde yazılımlar satın aldığını belirledi. Bu yazılımlara 'panel' adı veriliyor.

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen araştırmalarda, şebekenin, görünürdeki sistemleri satın almak için 100 Bitcoin ve kripto varlıklara dönüşen 100 milyon lirayı, şirketin 8 kripto cüzdan hesabına aktardığı belirlendi.

Operasyon ve Yakalamalar

Bunun üzerine, Adana'nın yanı sıra Ankara, Antalya ve Şırnak illerinde belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, şebeke elebaşı olduğu iddia edilen M.G.'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.

Yapılan baskınlarda 40 cep telefonu, 5 bilgisayar, çok sayıda harici disk ve yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde para ve altın ele geçirildi.

Yargı Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. dahil olmak üzere 15 kişi tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelede önemli bir adım atıldığı vurgulanıyor.

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden elebaşı...

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden elebaşı olduğu öne sürülen M.G'nin (önde) de arasında bulunduğu 15'i tutuklandı.

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden elebaşı...

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden elebaşı olduğu öne sürülen M.G'nin (önde) de arasında bulunduğu 15'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Bıçakla Öldürülen İki Kardeş, Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Erzurum'da Kayıp Alzheimer Hastasının Cesedi Gölette Bulundu
3
Trabzon'da Uluslararası Yavuz Sultan Selim Sempozyumu Başladı
4
Van'da Aileler, Çocukları İçin Eylemlerini Sürdürüyor
5
Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Uşak'ta 13 Otel Kapatıldı: Vali Aktaş Açıklamalarda Bulundu

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye