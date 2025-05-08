Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Zamanla Yarış

Adana merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis suçlarına karışan kişileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Şebekenin Çökertilmesi

Ekipler, yapılan titiz araştırmalar sonucu bir şebekenin Ermenistan merkezli yazılım şirketlerinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla 100 bin avro değerinde yazılımlar satın aldığını belirledi. Bu yazılımlara 'panel' adı veriliyor.

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen araştırmalarda, şebekenin, görünürdeki sistemleri satın almak için 100 Bitcoin ve kripto varlıklara dönüşen 100 milyon lirayı, şirketin 8 kripto cüzdan hesabına aktardığı belirlendi.

Operasyon ve Yakalamalar

Bunun üzerine, Adana'nın yanı sıra Ankara, Antalya ve Şırnak illerinde belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, şebeke elebaşı olduğu iddia edilen M.G.'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.

Yapılan baskınlarda 40 cep telefonu, 5 bilgisayar, çok sayıda harici disk ve yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde para ve altın ele geçirildi.

Yargı Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. dahil olmak üzere 15 kişi tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelede önemli bir adım atıldığı vurgulanıyor.

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden elebaşı olduğu öne sürülen M.G'nin (önde) de arasında bulunduğu 15'i tutuklandı.

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden elebaşı olduğu öne sürülen M.G'nin (önde) de arasında bulunduğu 15'i tutuklandı.