Adana Şalgamı Avrupa Patent Enstitüsü'nden Tescil Onayı Aldı

Tescil süreci tamamlandı, uluslararası koruma sağlandı

Adana Ticaret Odası tarafından 2014 yılında şalgama coğrafi işaret tescili almak üzere başlatılan başvuru süreci tamamlandı. Avrupa Patent Enstitüsü, 21 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başvuruyu uygun bularak Adana şalgamının tescil sürecini onayladı.

Adana’nın yöresel lezzetleri, coğrafi işaret çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tescillenmeye devam ediyor. 12 Aralık 2014 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvuru, 6 Mart 2020 tarihinde sonuçlanarak patent alındı. Kentin önemli lezzetlerinden biri için 19 Nisan 2023 tarihinde Avrupa Patent Enstitüsü'ne uluslararası koruma başvurusu yapıldı ve süreç 21 Kasım 2025'te tamamlandı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Bayram Yücel konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "2014 yılında başvuru yapmıştık. Bir hafta önce Avrupa Birliği başvurumuzu kabul etti. Aslına bakarsanız tescilini en kolay alacağımız ürün şalgam. Bu kadar uğraşmamızın sebebi, Avrupa’nın şalgamı bilmemesi. 1980’li yıllarda mahalle aralarında fıçılarda yapılırdı. Daha sonra ulusal boyuta ulaştı."

Yücel, bugüne kadar tescil edilen ürün sayısına da değinerek, "Tescil aldığımız ürünlerimiz; Adana kebabı, şalgam, içli köfte, analı kızlı, aşlama, bici bici, karakuş, taş kadayıf, halka tatlı ve şırdan. Ayrıca 3 bekleyen müracaatımız var: Adana sıkması, yüksük çorbası ve turunç reçeli de tescil için bekliyor. Şalgam, Adana için çok önemli bir içecek. Daha önce Adana dışına çıktığımız zaman hediye olarak şalgam götürürdük. Ama şu an şalgamımız her yerde var."

Başkan Yücel, şalgamın artık patentli bir ürün olduğunu ve üretici ile satıcılara kebapta olduğu gibi belge vereceklerini belirterek, "Ürünlerin doğru koşullarda üretilip üretilmediğini denetleyeceğiz. Bizden belge alan Türkiye’nin bütün illerindeki işletmeleri denetliyoruz. Her patent aldığımız ürünü denetliyoruz. Şalgam artık herkesin evine girmeye başladı. Evlerimizdeki çoğu içecek yabancı ve asitli içecekler. Ancak şalgam, Türkiye’ye mal olmuş bir içecek. Belki de yarın Avrupa’da satışı başlayacak" dedi.

ADANA TİCARET ODASI BAŞKANI BAYRAM YÜCEL, KONUYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ŞALGAMIN 2014 YILINDA BAŞLAYAN TESCİL SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI BELİRTEREK, "2014 YILINDA BAŞVURU YAPMIŞTIK. BİR HAFTA ÖNCE AVRUPA BİRLİĞİ BAŞVURUMUZU KABUL ETTİ" DEDİ.