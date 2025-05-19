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Adana ve Mersin'de 19 Mayıs Coşkusu: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Adana ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Yürüyüşler, konserler ve saygı duruşları gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 21:51
Adana ve Mersin'de 19 Mayıs Coşkusu: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Adana ve Mersin'de 19 Mayıs Kutlamaları

Adana ve Mersin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu paylaştı. Her iki şehirde de düzenlenen etkinlikler, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Adana'da Meşaleli Yürüyüş ve Konser

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlamalar kapsamında, belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, meşale ve Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardında ünlü sanatçı Göksel, meydanda bir konser vererek katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, Göksel'in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Mersin'de 100 Metre Uzunluğunda Türk Bayrağıyla Yürüyüş

Mersin’de ise bayram coşkusu 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yapılan yürüyüş ile taçlandırıldı. Valilik öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "bayrak yürüyüşü" etkinliği, Yenişehir ilçesindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı’ndan saat 19.19’da başladı. Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığının bando ekibi eşliğinde yürüyüşe katıldılar.

Yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevi'nde sona ererken, etkinliğin son bölümünde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte Protokol ve Katılımcılara Önemli İsimler Eşlik Etti

19 Mayıs etkinliklerine Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk gibi önemli isimler katılarak bu tarihi anı paylaştı.

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 metre...

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 metre...

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

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