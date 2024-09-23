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Adıyaman'da Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor

Adıyaman'da deprem sonrası köy evlerinin inşası hızla sürüyor. İlgili yetkililer, sosyal donatı ve altyapıya önem veriyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:15
Adıyaman'da Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor

Adıyaman'daki Köy Evleri İnşaatı Devam Ediyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden kaynaklanan zararları azaltmak amacıyla, Adıyaman'da köy evlerinin inşası aralıksız sürüyor.

İnşaatın Hızı ve Amaçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, yaptığı açıklamada, kentteki yaklaşık 10 bin köy evinin inşaatının ihale edildiğini ve bu projelerin büyük bir hızla devam ettiğini belirtti. Yüzde 100 deprem dayanıklılığı hedefi ile yapılan bu evlerin, 400 farklı köyde inşa edildiği öğrenildi.

Sosyal Donatı ve Altyapı Önceliği

Ergezen, sözlerine şöyle devam etti: "Burada deprem güvenliğine uygun, mimari estetiğiyle öne çıkan köy evleri inşa ediyoruz. Bakanlığımız, sosyal donatı alanları, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle bu konutları en cazip hale getirmek için çalışıyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim önceliğimizdir."

Yerinde Dönüşüm Projesi

Ergezen, ayrıca Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde kırsal bölgelerde 2 bin 500'e yakın afetzedenin kendi evini yapabilmesi için hibe ve kredi desteklerinin sağlandığını aktardı. Bu desteklerle, depremzedelerin kendi evlerini inşa etmeleri teşvik edilmektedir.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

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