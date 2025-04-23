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Adıyaman'da Projeye Aykırı İnşaat Durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Adıyaman'da projeye aykırı inşaatı durdurdu ve yıkım gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:20
Adıyaman'da Projeye Aykırı İnşaat Durduruldu

Adıyaman'da İnşaat Denetimi

Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, projeye aykırı bir yapının inşaatını durdurarak yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım Alanında Açıklama

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, Turgut Reis Mahallesi'nde yıkım alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından kentte yapılan yeniden inşa sürecinin sıkı denetim altında devam ettiğini belirtti.

Ergezen, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için ekiplerin sahada aktif görev aldığını ifade ederek, "Kentte, imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya kesinlikle göz yummuyoruz. Ekiplerimiz, projeye uygunluk kontrollerini titizlikle yürütüyor," dedi.

Aykırı Uygulamalar Belirlendi

Ergezen, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Zemin artı dört kat olarak projelendirilen bir yapının inşaatı sırasında aykırı uygulamalara rastlandı. Bölgeye ekiplerimizle birlikte intikal ederek inşaatı durdurduk. Zemin katta yapılan betonarme kolonlar projeye uygun olmadığı için yıkımını gerçekleştirdik."

Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, projeye aykırı şekilde...

Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, projeye aykırı şekilde inşa edilen bir yapının inşaatını durdurarak, yıkımını gerçekleştirdi.

Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, projeye aykırı şekilde...

Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, projeye aykırı şekilde inşa edilen bir yapının inşaatını durdurarak, yıkımını gerçekleştirdi.

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