Adıyaman'da Silahlı Kavga: 6 Zanlı Serbest Bırakıldı

Adıyaman'da, 3 ay önce Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga nedeniyle önceki gün gözaltına alınan 6 zanlı, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Olay ve Soruşturma

Edinilen bilgiye göre, eylül ayında Altınşehir Mahallesi'nde gerçekleşen kavgayla ilgili çalışma yürüten Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'suç delillerini yok etmek' ve 'toplu olarak silahlı tehdit' suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılık tarafından, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

