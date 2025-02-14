Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı.
Ekipler, yerel kaynaklardan aldıkları bilgilere dayanarak kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbar aldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 153 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan M.A.A. ve M.S.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.