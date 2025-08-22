Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin operasyonunda çok sayıda hap ve silah ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşarak belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 18 bin 984 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. ve B.Y. tutuklanırken, B.E. ile R.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
