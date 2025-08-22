DOLAR
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 18 bin 984 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; S.Y. ve B.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:09
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin operasyonunda çok sayıda hap ve silah ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşarak belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 18 bin 984 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. ve B.Y. tutuklanırken, B.E. ile R.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda, 18 bin 984 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

