DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Başkan Özdoğan: Engelli Kardeşlerimizin Yanında Olmak Bir Vazifedir

Takva Camii Kur’an Kursu’ndaki işitme engelli öğrenciler ve koordinatör Gülbahar Aşır, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’u ziyaret ederek talepleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:14
Başkan Özdoğan: Engelli Kardeşlerimizin Yanında Olmak Bir Vazifedir

Başkan Özdoğan: Engelli Kardeşlerimizin Yanında Olmak Bir Vazifedir

Takva Camii Kur’an Kursu heyeti Başkan Özdoğan’u makamında ziyaret etti

Takva Camii Kur’an Kursu hocası ve Engelli Koordinatörü Gülbahar Aşır ile işitme engelli hanım öğrenciler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette kursta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı, Kur’an-ı Kerim’i öğrenme süreçlerinde karşılaştıkları ihtiyaçlar ve talepler değerlendirildi.

Başkan Özdoğan ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada; "Takva Camii Kur’an Kursu’nda gönülden bir gayretle eğitim gören işitme engelli hanım kardeşlerimizin bugün bizleri ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duydum. Rabbimizin kelamını öğrenme yolunda ortaya koydukları emek, sabır ve azim hepimiz için ilham veriyor. Bu gayreti desteklemek, onların yanında olmak bizim için bir vazifedir. Belediyemiz olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Özdoğan, gönül diliyle kurulan güçlü bağın toplumda önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, ziyaretleri dolayısıyla eğitmen Gülbahar Aşır ve öğrencilere teşekkür etti.

TAKVA CAMİİ KUR’AN KURSU HOCASI VE ENGELLİ KOORDİNATÖRÜ GÜLBAHAR AŞIR İLE İŞİTME ENGELLİ HANIM...

TAKVA CAMİİ KUR’AN KURSU HOCASI VE ENGELLİ KOORDİNATÖRÜ GÜLBAHAR AŞIR İLE İŞİTME ENGELLİ HANIM ÖĞRENCİLER, HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Şanlıurfa'da 2 Tilki Kent Merkezine İndi
3
Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz Öğrencilerle Öğle Yemeğinde
4
Sivas Koyulhisar'da Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
5
Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu
6
Batman'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Ekrem İmamoğlu 3. Kez Hakim Karşısında: Duruşmada Savunma Sürüyor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda