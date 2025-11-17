Adıyaman'da yağış sonrası çöken yolda minibüs mahsur kaldı

Adıyaman'da etkili olan yağışların ardından çöken yolda oluşan altyapı çukuruna bir minibüs saplanarak mahsur kaldı.

Olayın Detayları

Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Araçtaki ön ve arka tekerlekler tamamen çukura gömüldü ve minibüs hareket edemez hale geldi.

Mahallelinin Tepkisi

Çevrede bulunan vatandaşlar, yolun uzun süredir bu halde olduğunu ve yapılan geçici müdahalelerin sorunu çözmediğini belirterek yetkililere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, benzer kazaların yaşanmaması için altyapı çalışmalarının ivedilikle ve kalıcı şekilde yapılmasını talep ediyor.

Sürücünün İfadesi

Minibüs sürücüsü, yağmur nedeniyle çukurun görünmediğini, ilerlediği sırada aracın bir anda zemine gömüldüğünü söyledi.

Talep ve Bekleyiş

Mahalle halkı, altyapı kaynaklı benzer olayların tekrarını önlemek için kalıcı onarım ve yetkililerin hızla müdahale etmesini bekliyor.

