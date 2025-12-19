DOLAR
42,8 -0,2%
EURO
50,15 -0,04%
ALTIN
5.953,64 0,08%
BITCOIN
3.729.145,69 -2,73%

ADÜ'de Hizmet İçi Eğitimler: İdari Mevzuat ve Kamu İhale Kanunu

ADÜ'de düzenlenen hizmet içi eğitimlerde akademik ve idari personele idari işlem, disiplin mevzuatı ve Kamu İhale Kanunu anlatıldı; programlar teşekkür belgeleriyle sonlandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:35
ADÜ'de Hizmet İçi Eğitimler: İdari Mevzuat ve Kamu İhale Kanunu

ADÜ'de Hizmet İçi Eğitimler: İdari Mevzuat ve Kamu İhale Kanunu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından akademik ve idari personele yönelik olarak düzenlenen iki ayrı hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim konuları ve katılımcılar

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen eğitime; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Erkan Salan, Genel Sekreter Yardımcısı Tanfer Bilge, enstitü müdürleri, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik personel katılım sağladı.

Eğitim kapsamında ADÜ Hukuk Müşaviri V. Öğr. Gör. Mehmet Boynikar tarafından "İdari İşlem, İdari Yargı, Yükseköğretim ve Disiplin Mevzuatı" başlıklarında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

İdari personele yönelik seminer

İdari personele yönelik olarak Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen diğer eğitim programında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürü Mesud Türkyılmaz tarafından "Kamu İhale Kanunu"'na ilişkin mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Hizmet içi eğitim programları, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in Öğr. Gör. Mehmet Boynikar'a ve Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol'un Mesud Türkyılmaz'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN AKADEMİK VE İDARİ...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELE YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN 'İDARİ İŞLEM, İDARİ YARGI, YÜKSEKÖĞRETİM VE DİSİPLİN MEVZUATI' İLE 'KAMU İHALE KANUNU' KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN AKADEMİK VE İDARİ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Gebe Okulu mezunlarına katılım belgesi
2
ADÜ'de Hizmet İçi Eğitimler: İdari Mevzuat ve Kamu İhale Kanunu
3
Arnavutköy'de Başıboş Atlar Trafiği Tehlikeye Atıyor
4
Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı
5
Köyceğiz'de Yerli Üretim, Milli Güç Sergisi Açıldı
6
Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' Projesi Salavatlı ve Atça'da Devam Etti

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor