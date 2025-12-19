DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.959,11 -0,01%
BITCOIN
3.774.244,75 -3,97%

Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Girişimcilik Zirvesi'nde genç girişimcilere tam destek vererek kütüphane ve girişimcilik alanında yapılan çalışmaları vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:15
Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi

Büyükkılıç'tan genç girişimcilere tam destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Kayseri Girişimcilik Zirvesinde gençlerle buluştu. Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından hayata geçirilen Girişimci Kütüphanesi projesi kapsamında gerçekleştirilen program, İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlendi.

Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile çok sayıda davetli ve genç girişimci katıldı.

Kütüphaneler şehri

Zirvede konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi girişimciliğin merkezi haline getirme hedefini vurguladı ve projenin önemine dikkat çekti. Büyükkılıç, söz konusu kütüphanenin kentteki 15’inci kütüphane olduğunu belirterek Kayseri'yi 'kütüphaneler şehri' olarak nitelendirdiklerini kaydetti.

Konuşmasında Kayseri'nin tarihi ve kültürel büyüklüğüne atıfta bulunan Büyükkılıç, Makarr-ı ulema ifadesiyle Kayseri'nin âlimler şehri olduğunu, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nden, Mimar Sinan'a ve Ahi Evran'a kadar uzanan bir kültürel mirasa sahip olduklarını dile getirdi.

Gençlere fırsat ve aidiyet vurgusu

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zaman zaman bir araya geldiklerinde kendilerine 'siz yaparsınız, siz girişimci ruha sahipsiniz' denildiğini ve bunun ardından desteklerin geldiğini aktardı. Üretim için bilgi ve kişisel gelişimin gerekliliğini vurgulayan Büyükkılıç, şehre yönelik aidiyet duygusunun önemine dikkat çekti.

Gençlere fırsat sunmanın ve uygun ortam hazırlamanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, kente dair farklı tanıtım yaklaşımlarını sık sık duymayı amaçladıklarını söyleyerek destekleri için Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

Ayrıca Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri teşriflerinin 106’ncı yıl dönümünü de beraber idrak ettiklerini belirterek etkinliğin anlamını ve birlik beraberlik duygusunu vurguladı.

Vali Çiçek'ten teşekkür, bütçe açıklaması

Vali Gökmen Çiçek, İl Halk Kütüphanesi'ni Kayseri'ye kazandıran Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Böyle bir eser için çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun' ifadelerini kullandı. Büyükkılıç ise eserin yapımı için gösterdikleri gayreti ve eserin bütçesinin tamamının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti.

Taner Beyoğlu ve İbrahim Anıl Taşdemir da kürsüde 'Girişimci Kütüphanesi' projesi ve Kayseri Girişimcilik Zirvesi hakkında bilgilendirici konuşmalar yaptı.

Kayseri Girişimcilik Zirvesi, şehirde girişimcilik kültürünü derinleştirmeyi, gençlere ilham vermeyi ve yerel potansiyele dayalı iş modelleriyle gençleri buluşturmayı amaçlayan bir platform olarak öne çıkıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HİMAYESİNDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HİMAYESİNDE DÜZENLENEN KAYSERİ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ’NDE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HİMAYESİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları
2
Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' Semineri
3
Doç. Dr. İrfan Koca: Teknolojiyle artan fıtık riski ve izlenecek yol haritası
4
ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı
5
Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi
6
Akran Zorbalığı Sessiz İlerliyor: Uzmanlar Aileleri Uyarıyor
7
ISCSAR 2025 Boyabat'ta: II. Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül