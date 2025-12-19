Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi

Büyükkılıç'tan genç girişimcilere tam destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Kayseri Girişimcilik Zirvesinde gençlerle buluştu. Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından hayata geçirilen Girişimci Kütüphanesi projesi kapsamında gerçekleştirilen program, İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlendi.

Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile çok sayıda davetli ve genç girişimci katıldı.

Kütüphaneler şehri

Zirvede konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi girişimciliğin merkezi haline getirme hedefini vurguladı ve projenin önemine dikkat çekti. Büyükkılıç, söz konusu kütüphanenin kentteki 15’inci kütüphane olduğunu belirterek Kayseri'yi 'kütüphaneler şehri' olarak nitelendirdiklerini kaydetti.

Konuşmasında Kayseri'nin tarihi ve kültürel büyüklüğüne atıfta bulunan Büyükkılıç, Makarr-ı ulema ifadesiyle Kayseri'nin âlimler şehri olduğunu, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nden, Mimar Sinan'a ve Ahi Evran'a kadar uzanan bir kültürel mirasa sahip olduklarını dile getirdi.

Gençlere fırsat ve aidiyet vurgusu

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zaman zaman bir araya geldiklerinde kendilerine 'siz yaparsınız, siz girişimci ruha sahipsiniz' denildiğini ve bunun ardından desteklerin geldiğini aktardı. Üretim için bilgi ve kişisel gelişimin gerekliliğini vurgulayan Büyükkılıç, şehre yönelik aidiyet duygusunun önemine dikkat çekti.

Gençlere fırsat sunmanın ve uygun ortam hazırlamanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, kente dair farklı tanıtım yaklaşımlarını sık sık duymayı amaçladıklarını söyleyerek destekleri için Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

Ayrıca Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri teşriflerinin 106’ncı yıl dönümünü de beraber idrak ettiklerini belirterek etkinliğin anlamını ve birlik beraberlik duygusunu vurguladı.

Vali Çiçek'ten teşekkür, bütçe açıklaması

Vali Gökmen Çiçek, İl Halk Kütüphanesi'ni Kayseri'ye kazandıran Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Böyle bir eser için çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun' ifadelerini kullandı. Büyükkılıç ise eserin yapımı için gösterdikleri gayreti ve eserin bütçesinin tamamının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti.

Taner Beyoğlu ve İbrahim Anıl Taşdemir da kürsüde 'Girişimci Kütüphanesi' projesi ve Kayseri Girişimcilik Zirvesi hakkında bilgilendirici konuşmalar yaptı.

Kayseri Girişimcilik Zirvesi, şehirde girişimcilik kültürünü derinleştirmeyi, gençlere ilham vermeyi ve yerel potansiyele dayalı iş modelleriyle gençleri buluşturmayı amaçlayan bir platform olarak öne çıkıyor.

